النفط يتراجع 3% بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

05 مايو 2026 . الساعة 18:56 بتوقيت القدس
تراجعت أسعار النفط بنحو 3% وسط مؤشرات على استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

تراجعت أسعار النفط بنحو 3% الثلاثاء، وسط مؤشرات على استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، رغم تسجيل تبادل محدود لإطلاق النار في منطقة الخليج خلال الأيام الماضية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.43 دولارات أو 3.0% لتسجل 111.01 دولارًا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.55 دولارات أو 4.3% ليصل إلى 101.87 دولارًا للبرميل.

وجاء التراجع بعد أن أكدت واشنطن استمرار وقف إطلاق النار مع طهران، ويُعد مضيق هرمز شريانًا رئيسيًا للطاقة عالميًا، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز في الظروف الطبيعية.

في المقابل، قال محللون إن التراجع الحالي يُعد حركة تصحيح فني بعد موجة صعود قوية سجلت خلالها أسعار النفط مستويات هي الأعلى منذ سنوات، مشيرين إلى أن السوق لا تزال تتأرجح بين مخاوف الإمدادات واستقرار المرور البحري المحدود.

المصدر / رويترز
