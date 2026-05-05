المقاومة اللبنانية تعلن استهداف مروحية للاحتلال

نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان، الثلاثاء، سلسلة من العمليات استهدفت خلالها تجمعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته.

وأعلنت المقاومة استهداف مروحية تابعة لـ "جيش" الاحتلال في أجواء بلدة البياضة بصاروخ "أرض-جو"، ما أدى إلى تحقيق إصابة مؤكدة، ردًا على خرق العدو لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة.

وفي البلدة ذاتها، استهدفت المقاومة تجمعَا لآليات العدو بمحلقة انقضاضية، إضافة إلى دك تجمع آخر لجنود "جيش" الاحتلال وآلياته بالأسلحة الصاروخية، محققةً إصابة مؤكدة.

كما استهدفت تجمعًا لآليات العدو عند أطراف خلة الراج في بلدة دير سريان بصلية صاروخية، وحققت إصابات مباشرة.

كما استهداف المقاومة اللبنانية دبابتين من نوع "ميركافا" في بلدة البياضة بصواريخ موجهة، كما استهدفوا دبابة "ميركافا" ثالثة في بلدة القوزح عبر محلقة انقضاضية، محققين إصابات مباشرة في العمليات كافة.

وطالت عمليات المقاومة استهداف آليّة عسكريّة تابعة لجيش الاحتلال في محيط ساحة بلدة القنطرة بمحلقة انقضاضيّة.

وفي منطقة خلّة راج في بلدة دير سريان، نفذت المقاومة هجوماً بمحلقة انقضاضية استهدف جرافة عسكرية من طراز "D9"، وأعقبته باستهداف آلية "نميرا" كانت تحاول سحب الجرافة المستهدفة، محققةً إصابات مباشرة.

وفي سياق متصل، تم استهداف جرافة "D9" أخرى في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضية، وحقّقت إصابة مباشرة.

تزامن ذلك مع نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد توثق عملية استهداف آلية هامر تابعة لـ "جيش" الاحلتال في بلدة البياضة جنوبي لبنان بمحلّقة انقضاضية، والتي نفّذت بتاريخ 30 نيسان/أبريل الفائت.

كما نشر مشاهد من عملية استهداف دبابة "ميركافا" في بلدة القنطرة جنوبي لبنان بمحلقة انقضاضية، والتي نفذت بتاريخ 28 نيسان/أبريل الفائت.

المصدر / فلسطين أون لاين