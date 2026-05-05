مطالبات متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى في "يوم توحيد القدس"

05 مايو 2026 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
دعا عدد من أعضاء كنيست ووزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، بالتزامن مع ما يُسمّى "يوم توحيد القدس".

وتأتي هذه الدعوات في إطار ضغوط من أوساط اليمين المتطرف لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال المناسبة، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات هذه الخطوة على الأوضاع الميدانية في مدينة القدس.

ويُنظر إلى ما يسمى "يوم توحيد القدس" في "إسرائيل" باعتباره ذكرى احتلال الجزء الشرقي من المدينة عام 1967.

وتحذر جهات فلسطينية ودينية من أن أي اقتحامات للمسجد الأقصى قد تؤدي إلى تصعيد جديد في القدس والضفة الغربية في ظل التوتر المتواصل في الأراضي الفلسطينية.

وأشار تقرير رسمي فلسطيني، أمس الاثنين، إلى أن أكثر من أربعة آلاف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، وذلك في أعاقب فتحه في التاسع من الشهر ذاته، بعد إغلاق استمر أربعين يوما. كما كشف التقرير عن ستة مخططات استيطانية إسرائيلية في مدينة القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #وزراء الاحتلال #أعضاء الكنيست #توحيد القدس #اقتحامات مستوطنين

