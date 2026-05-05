فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نعيم: مصير العصابات العميلة في غزة كمصير جيش لحد

الاتحاد الأوروبي يطلق تحالفًا مع أوكرانيا لتطوير وإنتاج المسيّرات

النفط يتراجع 3% بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

المقاومة اللبنانية تعلن استهداف مروحية للاحتلال

مطالبات متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى في "يوم توحيد القدس"

استشهاد طفل إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة

إصابات واعتقالات خلال هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

كيف يمكن إعادة ضبط جهازنا العصبي؟

إدخال 5 شاحنات غاز وتوزيعها على أكثر من 11 ألف مستفيد

الصحة اللبنانية: أكثر من 2700 شهيداً منذ 2 مارس

تقرير أبطال "أسطول الصمود".. سيف أبو كشك شاهد على الاعتقال والتعذيب الإسرائيلي

05 مايو 2026 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
...
آثار التعذيب كانت واضحة على أبو كشك خلال عرضه على المحكمة

رصدت "فلسطين أون لاين" شهادة الناشط الفلسطيني–الإسباني سيف أبو كشك، أحد أبرز المشاركين في أسطول الصمود، والذي اعتُقل مطلع مايو بعد اعتراض بحرية الاحتلال الإسرائيلي سفنه في المياه الدولية.

ويُعد أبو كشك من الوجوه البارزة في العمل التضامني الأوروبي منذ أكثر من 20 عامًا، إذ شارك في قيادة حملات دولية لكسر الحصار عن غزة، كما شغل موقع المتحدث باسم تحالف المسيرة العالمية إلى غزة، ويرأس التحالف العالمي ضد الاحتلال في فلسطين، ويمثل اتحاد النقابات الكتالونية IAC.

سسسسسيففف.png

وظهر أبو كشك إلى جانب الناشط البرازيلي تياغو أفيلا أمام محكمة الاحتلال الإسرائيلي بعد احتجازهما في الأول من مايو، حيث أفاد القائمون على الأسطول بأنه تعرض لـ"تعذيب ممنهج" واحتجاز قسري على متن سفينة عسكرية للاحتلال.

ونقل مشاركون في الأسطول أن صرخات أبو كشك سُمعت أثناء فصله عن بقية المحتجزين، مؤكدين أن آثار التعذيب كانت واضحة عليه خلال عرضه على المحكمة، في وقت تواصل منظمات حقوقية دولية المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الأسطول والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أسطول #أسطول الصمود #أسطول الصمود العالمي #سيف أبو كشك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة