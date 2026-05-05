رصدت "فلسطين أون لاين" شهادة الناشط الفلسطيني–الإسباني سيف أبو كشك، أحد أبرز المشاركين في أسطول الصمود، والذي اعتُقل مطلع مايو بعد اعتراض بحرية الاحتلال الإسرائيلي سفنه في المياه الدولية.

ويُعد أبو كشك من الوجوه البارزة في العمل التضامني الأوروبي منذ أكثر من 20 عامًا، إذ شارك في قيادة حملات دولية لكسر الحصار عن غزة، كما شغل موقع المتحدث باسم تحالف المسيرة العالمية إلى غزة، ويرأس التحالف العالمي ضد الاحتلال في فلسطين، ويمثل اتحاد النقابات الكتالونية IAC.

وظهر أبو كشك إلى جانب الناشط البرازيلي تياغو أفيلا أمام محكمة الاحتلال الإسرائيلي بعد احتجازهما في الأول من مايو، حيث أفاد القائمون على الأسطول بأنه تعرض لـ"تعذيب ممنهج" واحتجاز قسري على متن سفينة عسكرية للاحتلال.

ونقل مشاركون في الأسطول أن صرخات أبو كشك سُمعت أثناء فصله عن بقية المحتجزين، مؤكدين أن آثار التعذيب كانت واضحة عليه خلال عرضه على المحكمة، في وقت تواصل منظمات حقوقية دولية المطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الأسطول والتحقيق في الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

