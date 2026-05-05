كيف يمكن إعادة ضبط جهازنا العصبي؟

في ظل الانتشار الواسع لمحتوى يَعِدُ المتابعين بإمكانية "إعادة ضبط الجهاز العصبي" عبر خطوات بسيطة وسريعة، مثل التنفس العميق أو الاستحمام بالماء البارد، يوضح العلم أن هذه الفكرة، رغم جاذبيتها، لا تستند إلى أساس دقيق.

فالجهاز العصبي ليس جهازًا إلكترونيًا يمكن إعادة تشغيله، بل نظام بيولوجي معقد يستجيب للضغوط وفق آليات دقيقة ومتواصلة. والتوتر أو الإرهاق ليس "عطلًا" يمكن إصلاحه بضغطة زر، بل حالة طبيعية ناتجة عن طريقة عمل هذا النظام.

كيف يعمل الجهاز العصبي؟

ينقسم الجهاز العصبي اللاإرادي إلى فرعين: الجهاز السمبثاوي: مسؤول عن استجابة "القتال أو الهروب"، والجهاز الباراسمبثاوي: يعيد الجسم إلى حالة الهدوء، التوازن بين هذين الفرعين هو ما يسمح للجسم بالتكيف مع التهديدات. لكن حياتنا الحديثة، المليئة بالضغط المستمر، تضع هذا النظام في حالة تأهب طويلة لم يُصمم لتحملها.

التوتر: ليس مرضًا لكن أثره عميق

علميًا، التوتر هو استجابة بيولوجية هدفها حماية الجسم. لكن عندما يصبح مزمنًا، تنقلب فائدته ضررًا، وترتفع مستويات هرمونات مثل الكورتيزول، ما يؤثر على الذاكرة والمزاج والوظائف المعرفية.

مصطلحات مثل "إرهاق الجهاز العصبي" أو "اختلال الأعصاب" شائعة على المنصات الرقمية، لكنها لا تعكس توصيفًا طبيًا دقيقًا، بل تُستخدم غالبًا لوصف مشاعر الإرهاق التي نمر بها جميعًا.

لماذا تنتشر فكرة "زر الضبط"؟

يرى متخصصون أن انتشار هذه الفكرة يعود لأسباب نفسية وثقافية، فوجود "حل سحري سريع" يعطي شعورًا بالسيطرة وسط عالم مليء بالضغوط، رغم أنه يبسط المشكلة بشكل كبير.

كما ساهم استخدام مصطلحات علمية أو نظريات مثيرة للجدل في منح هذه الفكرة مظهرًا من المصداقية، رغم عدم تأييدها علميًا بالشكل المتداول.

الحل الناجح

تشير الأبحاث إلى أن استعادة التوازن العصبي عملية تراكمية تعتمد على نمط الحياة، وليس على خطوة واحدة، وينصح المختصون لذلك بممارسة النشاط البدني المنتظم، والنوم الكافي والتغذية المتوازنة، واستخدام تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق، والتواجد في الطبيعة أو الانخراط في الفنون، وتقليل الضغوط اليومية وتعزيز الروابط الاجتماعية.

ويؤكد المتخصصون أنه لا يوجد زر سحري لإعادة ضبط الجهاز العصبي، فالتوتر جزء طبيعي من تصميمنا البيولوجي، والمشكلة ليست في حدوثه بل في استمراره من دون فترات للتعافي، والحل الحقيقي ليس في "إعادة الضبط السريعة"، بل في نمط حياة صحي ومستمر يعيد للجسم توازنه تدريجيًا وبشكل واقعي.

المصدر / الجزيرة نت