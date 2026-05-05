فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نعيم: مصير العصابات العميلة في غزة كمصير جيش لحد

الاتحاد الأوروبي يطلق تحالفًا مع أوكرانيا لتطوير وإنتاج المسيّرات

النفط يتراجع 3% بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

المقاومة اللبنانية تعلن استهداف مروحية للاحتلال

مطالبات متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى في "يوم توحيد القدس"

استشهاد طفل إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة

إصابات واعتقالات خلال هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

كيف يمكن إعادة ضبط جهازنا العصبي؟

إدخال 5 شاحنات غاز وتوزيعها على أكثر من 11 ألف مستفيد

الصحة اللبنانية: أكثر من 2700 شهيداً منذ 2 مارس

إدخال 5 شاحنات غاز وتوزيعها على أكثر من 11 ألف مستفيد

05 مايو 2026 . الساعة 17:40 بتوقيت القدس
...
التوزيع ستشمل المتبقين من كشف 27 أبريل الموحد لجميع محافظات قطاع غزة (صورة أرشيفية)

أعلنت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، الثلاثاء، عن إدخال حمولة خمس شاحنات من غاز الطهي إلى القطاع، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين وفق الكشوفات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن عملية التوزيع ستشمل المتبقين من كشف 27 أبريل الموحد لجميع محافظات قطاع غزة، بالإضافة إلى جزء من كشف 6 مايو، وذلك ضمن آلية منظمة تهدف إلى ضمان وصول الغاز للمستحقين.

وبينت الهيئة أن عدد المستفيدين من هذه الكمية يقدّر بنحو 11,299 مواطنًا، في ظل استمرار الجهود لتوفير كميات إضافية وتخفيف حدة الأزمة.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة العمل وفق الجداول المعلنة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالأدوار المحددة لضمان سير عملية التوزيع بسلاسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #الحرب على غزة #الغاز #هيئة البترول

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة