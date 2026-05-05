إدخال 5 شاحنات غاز وتوزيعها على أكثر من 11 ألف مستفيد

أعلنت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة، الثلاثاء، عن إدخال حمولة خمس شاحنات من غاز الطهي إلى القطاع، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين وفق الكشوفات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن عملية التوزيع ستشمل المتبقين من كشف 27 أبريل الموحد لجميع محافظات قطاع غزة، بالإضافة إلى جزء من كشف 6 مايو، وذلك ضمن آلية منظمة تهدف إلى ضمان وصول الغاز للمستحقين.

وبينت الهيئة أن عدد المستفيدين من هذه الكمية يقدّر بنحو 11,299 مواطنًا، في ظل استمرار الجهود لتوفير كميات إضافية وتخفيف حدة الأزمة.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة العمل وفق الجداول المعلنة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالأدوار المحددة لضمان سير عملية التوزيع بسلاسة.

