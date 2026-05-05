الصحة اللبنانية: أكثر من 2700 شهيداً منذ 2 مارس

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان منذ الثاني من آذار/مارس الماضي بلغت أكثر من 2700 شهيد و8311 جريحاً، في أحدث إحصاء رسمي يُظهر اتساع دائرة الاستهداف الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن الأرقام تشمل الضحايا الذين سقطوا في مختلف المناطق اللبنانية جرّاء الغارات الجوية والقصف المدفعي المستمر، مشيرةً إلى أن الطواقم الطبية تواجه ضغوطاً كبيرة مع استمرار العمليات العسكرية.

ويشهد لبنان منذ مطلع آذار/مارس توسعاً ملحوظاً في العدوان الإسرائيلي، وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني، ولا سيما في القرى الحدودية التي تتعرض لأعنف عمليات القصف منذ سنوات.

