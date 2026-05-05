21 قتيلًا وأكثر من 60 مصابًا في انفجار مصنع للألعاب النارية في الصين

لقي 21 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 60 آخرين جراء انفجار وقع الثلاثاء، داخل مصنع للألعاب النارية في مدينة ليويانغ بمقاطعة هونان وسط الصين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وقالت شبكة تليفزيون الصين الدولية CGTN إن السلطات أرسلت خمس فرق إنقاذ إلى موقع الحادث لتنفيذ عمليات الإغاثة والبحث عن ناجين، دون ذكر تفاصيل حول أسباب الانفجار.

وتواصل طواقم الطوارئ عملها في المنطقة، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث في المصنع الذي يعد من أبرز مناطق صناعة الألعاب النارية في الصين.

المصدر / وكالات