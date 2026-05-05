استشهاد طفل إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة

استشهد طفل وأصيب آخرون بينهم حالات خطيرة، الثلاثاء، إثر قصف طائرات الاحتلال لمركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.، في انتهاك مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان لها: إن "طائرات الاحتلال استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة".

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.



جنازة الطفل الشهيد

وأفادت مصادر محلية وطبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، بعد ظهر اليوم، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استُشهد فجر اليوم المواطن محمد جمال الغندور، وأصيب آخر بجروح وُصفت بالخطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية تابعة للشرطة الفلسطينية قرب دوار الجلاء مع العيون شمال غرب مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية.



ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، يواصل جيش الاحتلال يوميًا ارتكاب خروقات من قصف لعناصر الشرطة، واستهداف المواطنين، وعدم الالتزام بالبراميل الإنساني المتعلق في إدخال شاحنات المساعدات المتفق عليها.

