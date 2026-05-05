فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الشيخ عكرمة صبري: رفع الأعلام على أسوار الأقصى عدوان مرفوض ومخطط تهويدي

حماس: قصف مراكز الشرطة تصعيد خطير واستمرار للعدوان

نعيم: مصير العصابات العميلة في غزة كمصير جيش لحد

الاتحاد الأوروبي يطلق تحالفًا مع أوكرانيا لتطوير وإنتاج المسيّرات

النفط يتراجع 3% بعد وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران

المقاومة اللبنانية تعلن استهداف مروحية للاحتلال

مطالبات متطرفة لاقتحام المسجد الأقصى في "يوم توحيد القدس"

استشهاد طفل إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة

إصابات واعتقالات خلال هجوم للمستوطنين جنوب الخليل

كيف يمكن إعادة ضبط جهازنا العصبي؟

محدث استشهاد طفل إثر قصف إسرائيلي على مدينة غزة

05 مايو 2026 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
...
جنازة الشهيد الطفل

استشهد طفل وأصيب آخرون بينهم حالات خطيرة، الثلاثاء، إثر قصف طائرات الاحتلال لمركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.، في انتهاك مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الشرطة الفلسطينية في بيان لها: إن "طائرات الاحتلال استهدفت مركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفل وإصابة عدد من ضباط وعناصر الشرطة".

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

956c7965-4202-450f-8c45-fb8b71f41962.jfif
جنازة الطفل الشهيد

وأفادت مصادر محلية وطبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، بعد ظهر اليوم، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استُشهد فجر اليوم المواطن محمد جمال الغندور، وأصيب آخر بجروح وُصفت بالخطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية تابعة للشرطة الفلسطينية قرب دوار الجلاء مع العيون شمال غرب مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

fbd41a73-d276-4759-866f-f8a408c4b20a.jfif
جنازة الشهيد الطفل 

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، يواصل جيش الاحتلال يوميًا ارتكاب خروقات من قصف لعناصر الشرطة، واستهداف المواطنين، وعدم الالتزام بالبراميل الإنساني المتعلق في إدخال شاحنات المساعدات المتفق عليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الشرطة الفلسطينية #قصف إسرائيلي #نقطة شرطة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة