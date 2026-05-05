05 مايو 2026 . الساعة 16:16 بتوقيت القدس
محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لأول مرة عن هوية أحد مرافي القائد العام للكتائب، محمد الضيف :أبو خالد"، والذي ظهر معه في البرنامج الشهير "في ضيافة البندقية" الذي بث على قناة الجزيرة الفضائية عام 2006.

وأوضحت الكتائب عبر قناتها الرسمية، الاثنين ضمن سلسلة مرئيات شهداء معركة “طوفان الأقصى”، أن المرافق هو الشهيد القائد الميداني يوسف محمد يوسف أبو جزر.

الشهيد أبو جزر برفقة الضيف

وحسب "القسام" فالشهيد أبو جزر هو قائد سرية في الكتائب، وارتقى شهيدًا  خلال معركة طوفان الأقصى بتاريخ 18 مارس 2025.

ونشر الإعلام العسكري مشاهد توثق ظهور الشهيد أبو جزر رفقة القائد العام محمد الضيف، لتميط اللثام عن شخصية بقيت طي الكتمان لسنوات طويلة منذ الظهور الإعلامي النادر للقائد الضيف قبل نحو عقدين من الزمن.

المصدر / فلسطين أون لاين
