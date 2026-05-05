لجنة الحج والعمرة تعلن استكمال ترتيبات موسم حج 2026

05 مايو 2026 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
أعلنت لجنة الحج والعمرة الفلسطينية، استكمال جميع الترتيبات الخاصة بموسم الحج للعام 1447هـ/2026م، بما يشمل النقل والسكن في المدينة المنورة ومكة المكرمة، إضافة إلى التجهيزات المتعلقة بالمشاعر المقدسة، استعدادًا لاستقبال الحجاج الفلسطينيين.

وأكدت اللجنة، الثلاثاء، أن الطواقم الإدارية والإرشادية والطبية باتت جاهزة لمرافقة البعثة في مختلف مراحل الرحلة، مشيرًا إلى أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لضمان تقديم أفضل خدمة للحجاج.

وأوضحت أن لجانًا متخصصة ستكون في استقبال الحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأن البعثات الهندسية والإرشادية والوعظية والطبية والإعلامية أنهت استعداداتها لتغطية الموسم بالكامل.

وشددت على ضرورة التزام الحجاج بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ونقاط الدخول الرسمية، مشيرة إلى أن تمثيل البعثة الفلسطينية يستدعي أداءً مهنيًا عاليًا، خاصة في يوم عرفة وأيام منى، داعية الطواقم كافة إلى التعاون والتحلي بروح المسؤولية لخدمة ضيوف الرحمن.

ويشار إلى أن حجاج قطاع غزة، والذي يفوق عددهم 2000 حاج، محرومون من أداء الركن الخامس في الإسلام منذ ثلاث سنوات.

