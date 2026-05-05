تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس خلال 24 ساعة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، سلسلة من الاعتداءات التي نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، طالت أماكن دينية وممتلكات ومواطنين فلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن منظمات استيطانية تُعرف بـ"منظمات الهيكل" نشرت مقطع فيديو يُظهر صعود جنود الاحتلال إلى السور الغربي للمسجد الأقصى من جهة حائط البراق، حيث قامت إحدى المجندات برفع علم الاحتلال في المكان.

وفي سياق متصل، تقود منظمات استيطانية متطرفة حملة تحريضية لاقتحام المسجد الأقصى ورفع أعلام الاحتلال داخله يوم الجمعة الموافق 15 مايو 2026، بالتزامن مع ما تُسميه "الذكرى العبرية" لاحتلال القدس، وسط تحذيرات من تصعيد محتمل في المدينة.

وفي شمال الضفة الغربية، لاحق مستوطن مسلح طلبة مدرسة في بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، ما أثار حالة من الخوف بين الطلبة والسكان.

وفي مدينة الخليل، شارك وزير المالية الإسرائيلي ، إلى جانب حاخامات ومستوطنين، في رقصات داخل ساحة المسجد الإبراهيمي، احتفالاً بما يُسمى "عيد الشعلة".

كما شهدت الأغوار الوسطى اعتداءات مماثلة، حيث منع مستوطنون طلبة من الوصول إلى مدارسهم واعتدوا عليهم في تجمع "العتماوية".

وفي شمال رام الله، أطلق مستوطنون أغنامهم في محيط منازل المواطنين شمال بلدة سنجل، في خطوة اعتُبرت تضييقًا متعمدًا على السكان.

وفي جنوب الخليل، هاجم مستوطنون مركبة المواطن حاتم الجبارين في منطقة مسافر يطا، ما أدى إلى أضرار مادية في المركبة.

كما منع مستوطنون طواقم صيانة الكهرباء من تنفيذ أعمالها في خربة الطويل قرب بلدة عقربا جنوب نابلس، ما يفاقم من معاناة السكان في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد ملحوظ في هجمات المستوطنين، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس.