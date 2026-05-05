مقتل 5 جنود وإصابة 33 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان

قالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن 5 جنود قتلوا وأصيب 33 آخرين منذ "سريان" وقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضحت الإذاعة في نشرة لها صباح الثلاثاء، أن إحصائية القتلى والجرحى من الجنود والضباط جاءت عبر معطيات رسمية حكومية.

ويستمر حزب الله في إيقاع الخسائر البشرية والمادية في جانب الاحتلال الإسرائيلي مستخدما تكتيكات عسكرية أبرزها الطيران المسير.

واعترف جيش الاحتلال في أكثر من فشله في إحباط هجمات حزب الله والتي ينشر بالفيديو بصورة شبه يومية عملياته تجاه الجنود والاليات الإسرائيلية.

وفي 17 أبريل المنصرم، بدأت هدنة لمدة 10 أيام في لبنان، جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن "إسرائيل" تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف شهداء وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

