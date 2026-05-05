فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحفيو غزة... أصواتٌ لا يمكن إسكاتها ورسائل تُكتب بالدم

حلم الحج يتبدد… حجاج غزة يواجهون الألم والخذلان للعام الثالث

استطلاع دولي: 36% من الإسرائيليين يواجهون صعوبات في القراءة

تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس خلال 24 ساعة

ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة إلى 72,615 شهيدًا و172,468 إصابة

بخرق جديد للهدنة.. شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي وسط غزة

على أنقاض البيوت… عمال غزة ينبشون الركام بحثًا عن الحياة

مستوطن مسلح يقتحم مدرسة في جنين ويلاحق الطلبة

بينهم فتى جريح على عكازيه.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

سموتريتش يشارك المستوطنين الرقص أمام الحرم الإبراهيمي

مقتل 5 جنود وإصابة 33 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان

05 مايو 2026 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

قالت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" إن 5 جنود قتلوا وأصيب 33 آخرين منذ "سريان" وقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضحت الإذاعة في نشرة لها صباح الثلاثاء، أن إحصائية القتلى والجرحى من الجنود والضباط جاءت عبر معطيات رسمية حكومية.

ويستمر حزب الله في إيقاع الخسائر البشرية والمادية في جانب الاحتلال الإسرائيلي مستخدما تكتيكات عسكرية أبرزها الطيران المسير.

واعترف جيش الاحتلال في أكثر من فشله في إحباط هجمات حزب الله والتي ينشر بالفيديو بصورة شبه يومية عملياته تجاه الجنود والاليات الإسرائيلية.

وفي 17 أبريل المنصرم، بدأت هدنة لمدة 10 أيام في لبنان، جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، غير أن "إسرائيل" تواصل خرقها يوميا عبر قصف يخلف شهداء وجرحى، فضلا عن تفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله لبنان #تدهور في جيش الاحتلال #اشتباكات جنوب لبنان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة