الاحتلال يهدم منزلا شمال القدس بحجة عدم الترخيص

05 مايو 2026 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
عمليات هدم متصاعدة لممتلكات الفلسطينيين في الضفة والقدس (أرشيف)

هدمت آليات قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزلا في منطقة عرب العراعرة قرب دوار جبع شمال مدينة القدس، بحجة عدم الترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال، برفقة ما تُسمّى "الإدارة المدنية"، اقتحمت المنطقة، وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن محمد ضيف الله عرارعرة.

 


وتأتي عمليات الهدم ضمن سياسة إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية والقدس، بذريعة البناء دون ترخيص، في حين يقول فلسطينيون إن الحصول على تراخيص بناء في تلك المناطق شبه مستحيل.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تقيد البناء الفلسطيني في القدس، في وقت تصعد فيه من وتيرة البناء الاستيطاني في المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #هدم منزل #تهجير #تهويد

