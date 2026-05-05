شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي على غزة وسط تواصل خروقات وقف إطلاق النار

استُشهد مواطنان وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء قصف طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، في استمرار لخروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية وطبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين، بعد ظهر اليوم، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب دوار الكويت جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق فجر الثلاثاء، استُشهد المواطن محمد جمال الغندور، وأصيب آخر بجروح وُصفت بالخطيرة، جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة أمنية تابعة للشرطة الفلسطينية قرب دوار الجلاء مع العيون شمال غرب مدينة غزة، وفق ما أفادت به مصادر طبية.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت أمس الإثنين، أن حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 832 شهيدًا و2,354 إصابة، إضافة إلى انتشال 767 جثمانًا من مناطق مختلفة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار لليوم الـ208 على التوالي، عبر تصعيد عملياته العسكرية في قطاع غزة، إلى جانب الخروقات المتكررة التي تشمل القصف وعمليات نسف وتفجير المنازل والمنشآت السكنية في مناطق متفرقة من القطاع.