طقس فلسطين: انخفاض في الحرارة متبوعاً بارتفاع تدريجي نهاية الأسبوع

أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن فلسطين تتأثر الثلاثاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً، بحيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، ما قد يؤدي إلى إثارة الغبار، ويكون البحر مائجاً.

وفي ساعات المساء والليل، يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية نشطة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً في معظم المناطق، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها دون معدلها العام، وتبقى فرصة ضعيفة لأمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، مع ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ بوجه عام، وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى حار في بقية المناطق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر سرعة الرياح التي قد تصل في بعض الهبات إلى 50–60 كم/ساعة، إضافة إلى ارتفاع موج البحر.

