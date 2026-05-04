بالأسماء.. الإفراج عن 3 أسرى من غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن 3 أسرى من قطاع غزة.

ونقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسرى المحررين من بوابة "كيسوفيم" العسكرية إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، لإجراء الفحوصات الطبية العاجلة لهم.

وذكرت مصادر صحفية أن المحررين هم: كمال عباس الحوراني (64 عاما) من سكان حي تل الهوا بمدينة غزة، والمحرر عبد الرحمن رفقي الغليظ (62 عاما) من سكان مخيم جباليا شمال القطاع، وأحمد إسماعيل أبو عمرة (26 عامًا) من سكان مدينة دير البلح، وجميعهم كانوا محتجزين في سجن "عوفر".

ورغم غياب العدد الحقيقي لأسرى غزة، إلا أن روايات المفرج عنهم تكشف عن "جحيم السجون الإسرائيلية" التي تشهد أقصى درجات التعذيب والتنكيل والتجويع والاغتصاب وسط انتشار الأمراض وغياب الرعاية الصحية.

ووثقت مؤسسات حقوقية استشهاد ما لا يقل عن 70 إلى 78 أسيرا من غزة والضفة داخل سجون ومعسكرات الاحتلال، علما أن العدد المعلن هو لمن عرفت هوياتهم فقط.

