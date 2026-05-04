" الأوقاف" تعلن موعد انطلاق أولى قوافل الحجاج الفلسطينيين نحو الديار المقدسة

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عصام عبد الحليم، عن تفاصيل ترتيبات موسم الحج لهذا العام، مشيرًا إلى أن أولى قوافل الحجاج ستنطلق في الحادي عشر من شهر مايو/ أيار، على أن تستمر عملية التفويج حتى الثامن عشر من الشهر ذاته.

وأوضح عبد الحليم، في تصريحات صحفية، نشرت، الإثنين، أنه سيتم نشر أسماء الحجاج ومواعيد سفرهم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة في القريب العاجل، وذلك لتسهيل وصول المعلومات للحجاج وذويهم.

وفيما يتعلق بحصة فلسطين، أكد أنها تبلغ 6,600 حاج، حيث جرى توزيع هذه الحصة بين المحافظات الشمالية (الضفة)، والجنوبية (قطاع غزة)، وفقًا للبروتوكول الرسمي المعتمد مع المملكة العربية السعودية.

وحول التكاليف المالية المترتبة على الحجاج، شدد عبد الحليم على أن الأسعار قد حُددت وفقاً للتكلفة الفعلية دون أي زيادة.

ولفت إلى أن الوزارة حرصت هذا العام على إدخال خدمات جديدة متطورة، من ضمنها توفير الرعاية الطبية الشاملة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للحجاج ويضمن راحتهم وسلامتهم طوال فترة أداء المناسك.

المصدر / فلسطين أون لاين