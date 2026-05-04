"خاتم الأنبياء": لا عبور في مضيق هرمز بلا تنسيق مع القوات الإيرانية

04 مايو 2026 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
تحذير إيراني للسفن التجارية من العبور دون إذن

أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري في إيران أن القوات الإيرانية ستشرف على أمن مضيق هرمز، مؤكدا أن أي عبور عبر المضيق "يجب أن يتم بالتنسيق معها تحت أي ظرف"، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن دخول عملية "مشروع الحرية" لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز حيز التنفيذ صباح اليوم.

وشدد المقر في بيان الاثنين على أنه "لا عبور من هرمز بلا تنسيق"، محذرا من أن أي قوة أجنبية، وخصوصا الجيش الأمريكي، ستتعرض للهجوم إذا اقتربت من المضيق.

وأضاف أن "أي عمل عدواني من جانب الولايات المتحدة سيؤدي إلى زعزعة الوضع الراهن، ويعرّض أمن السفن للخطر".

ودعا البيان السفن التجارية وناقلات النفط إلى الامتناع عن العبور دون تنسيق مع القوات الإيرانية "حفاظا على أمنها"، مؤكدا أن إيران "ستحافظ على أمن مضيق هرمز وتديره بكل قواتها".

ويأتي ذلك في ظل استمرار توقف مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وسريان وقف إطلاق النار منذ 8 أبريل/نيسان الماضي.

وتحكم إيران قبضتها على مضيق هرمز الإستراتيجي، في حين ردت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على موانئها.

وشهد مضيق هرمز هجمات متكررة على السفن منذ بداية الحرب على إيران. وقبل ذلك، كانت الناقلات تنقل عبره نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال المتداول في العالم.

المصدر / فلسطين أون لاين
