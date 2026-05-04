تحقيق لـ "سي إن إن": تضرر 16 قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط جراء الهجمات الإيرانية

04 مايو 2026 . الساعة 09:55 بتوقيت القدس
صورة جوية لقاعدة علي السالم في الكويت وتظهر فيها أضرار جراء هجمات إيرانية

ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أن ما لا يقل عن 16 قاعدة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تعرضت لأضرار نتيجة الهجمات الإيرانية منذ بدء الحرب في 28 فبراير/ شباط الماضي.

جاء ذلك وفق تحقيق أجرته "سي إن إن" واستندت فيه إلى صور أقمار صناعية وتقارير تقييم الأضرار ومصادر أمريكية وخليجية.

وأشار التقرير الذي نشرته القناة الأحد، إلى أن القواعد تعرضت لدرجات متفاوتة من الأضرار، شملت أنظمة الرادار التابعة لبطاريات صواريخ "ثاد" الأمريكية في الأردن، وأنظمة رادار في بعض المنشآت بدولة الإمارات.

ومن بين الأضرار أيضا تدمير طائرة أمريكية من طراز "بوينغ E-3 Sentry"، خلال هجوم إيراني على قاعدة جوية في السعودية، بحسب تقرير "سي إن إن".

وأضاف التقرير أن بعض المواقع المتضررة تعرضت لأضرار تشغيلية جسيمة، وأن بعض المنشآت أصبحت غير صالحة للاستخدام.

وأشار إلى أن الهجمات الإيرانية ركزت إلى حد كبير على أنظمة الرادار المتطورة المنتشرة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط، والبنية التحتية للاتصالات، ومنظومات الدفاع الصاروخي، والطائرات.

والأسبوع الفائت، ذكر مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلال إفاداتهم أمام الكونغرس بأن تكلفة الهجمات الأمريكية على إيران بلغت نحو 25 مليار دولار، إلا أن وسائل إعلام أمريكية من بينها "سي إن إن” و”سي بي إس نيوز"، ذكرت أن التكلفة الإجمالية للحرب مع إيران لا تقل عن 50 مليار دولار.

المصدر / وكالات
