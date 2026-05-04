استشهد، يوم الإثنين، ثلاثة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع، في استمرار لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي رصد لآخر التطورات، ارتقى مواطن، وأصيب آخرون، في قصف من مسيرة إسرائيلية في شارع 10 جنوبي مدينة غزة.

ووفق مصادر طبية، فإن الشهيد الذي ارتقى في شارع 10 جنوب غزة، هو: يحيى موسى الأعرج (22 عامًا).

كذلك استُشهد ظهر اليوم، الشاب أنس حمد وأصيب آخرون بجروح مختلفة بعد قصف من مسيرة إسرائيلية على أرض أبو شعبان شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد المواطن موسى سالم فتحي الأبيض (42 عامًا)، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال في منطقة العطاطرة ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، استهدفت مدفعية الاحتلال فجر اليوم المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع.

كما طال القصف المدفعي المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيّرة الإسرائيلية.

وتواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ207 على التوالي، انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، الذي جرى التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ بوساطة عربية وأمريكية، عبر عمليات إطلاق نار وقصف جوي ومدفعي، إلى جانب نسف منازل ومنشآت مدنية في أنحاء القطاع.

وارتفع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 834، وإجمالي الإصابات إلى 2,354، في حين جرى انتشال 767 جثمانا من تحت الأنقاض.

المصدر / فلسطين أون لاين