إصابة ناقلة بـ"مقذوفات مجهولة" قبالة سواحل الإمارات

04 مايو 2026 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
سفن محاصرة في مياه الخليج

 تعرضت ناقلة لهجوم بمقذوفات مجهولة قبالة سواحل الإمارات، وفق ما أفادت وكالة بحرية بريطانية الاثنين، في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة عن خطة لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز المغلق.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن "ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لهجوم بمقذوفات مجهولة"، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير.

وأضافت أن الحادث على بعد 78 ميلا بحريا شمال مدينة الفجيرة الإماراتية.

ودعت الهيئة البريطانية السفن إلى توخي الحذر أثناء عبورها المنطقة، في حين تجري السلطات تحقيقاتها.

ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار توقف مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 نيسان/ أبريل.

وتحكم إيران قبضتها على مضيق هرمز الاستراتيجي، لكن الولايات المتحدة ردت بفرض حصار بحري على موانئها.

وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد عن خطة أطلق عليها اسم "مشروع الحرية" لمواكبة السفن عبر مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في بيان على منصة اكس، أن قواتها ستبدأ اعتبارا من الاثنين بدعم الخطة بمدمرات مجهزة بصواريخ موجهة وأكثر من 100 طائرة مقاتلة و15 ألف جندي.

وحتى 29 نيسان/ أبريل، كان هناك أكثر من 900 سفينة تجارية في الخليج، وفق شركة التتبع البحري "إيه إكس إس مارين". وكان عددها يتخطى 1100 سفينة في بداية النزاع.

المصدر / وكالات
