ترامب يعلن إطلاق عملية أمريكية لمرافقة السفن العالقة بمضيق هرمز

صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد، بأن ممثليه "يجرون محادثات إيجابية للغاية" مع إيران، في إطار تبادل البلدين مقترحات السلام.

وقال في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أدرك تمامًا أن ممثليّ يجرون محادثات إيجابية للغاية مع إيران، وأن هذه المحادثات قد تُفضي إلى نتائج إيجابية للجميع".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، قد صرّح لشبكة CNN في وقت سابق الأحد، ردًا على سؤال حول سير المحادثات مع إيران، بأن "المحادثات جارية".

وتُمثل تصريحات ترامب تحولًا عن تصريحاته التي أدلى بها السبت على موقع "تروث سوشيال"، والتي قال فيها إنه "لا يتصور" أن يكون المقترح الإيراني الأخير "مقبولًا، لأنهم لم يدفعوا بعد ثمنًا باهظًا لما فعلوه بالبشرية".

كما قال ترامب، في منشوره، الأحد، إن الولايات المتحدة ستبدأ بمرافقة السفن عبر مضيق هرمز، الاثنين، في جهد أطلق عليه اسم "مشروع الحرية".

وكتب ترامب أن "دولًا من جميع أنحاء العالم، معظمها غير متورطة في النزاع الشرق أوسطي" طلبت من الولايات المتحدة إطلاق سراح السفن "المحتجزة" في المضيق الحيوي.

وأضاف: "إنهم مجرد متفرجين محايدين أبرياء!. من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول أننا سنرشد سفنها للخروج الآمن من هذه الممرات المائية المحظورة، لكي تتمكن من مواصلة أعمالها بحرية وكفاءة".

وقال ترامب إن السفن قادمة من مناطق "غير متورطة بأي شكل من الأشكال" في صراع الشرق الأوسط.

وتابع: "هذه بادرة إنسانية من جانب الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، وخاصة إيران"، مُحذرًا من أنه في حال التدخل في هذه العملية، "فسيتم التعامل مع هذا التدخل بحزم".

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التداعيات الاقتصادية للإغلاق، حيث وصل متوسط ​​أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى 4.45 دولار.

