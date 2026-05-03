مقترح إيراني من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب.. تعرف على بنوده

قالت مصادر لقناة الجزيرة إن إيران طرحت مقترحًا يتضمن ثلاث مراحل رئيسية، هدفها تحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يومًا، ووضع ترتيبات طويلة الأمد للأمن الإقليمي.

المرحلة الأولى: إنهاء الحرب وترتيبات أمنية إقليمية، وتشمل تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء شامل للحرب خلال 30 يومًا، وتشكيل مرجعية دولية تضمن عدم العودة إلى الحرب مستقبلاً، ووقف الأعمال العسكرية في عموم المنطقة، مع تعهد متبادل بعدم استئناف الهجمات بين إيران والولايات المتحدة، يمتد ليشمل حلفاء طهران و"إسرائيل"، وفتح مضيق هرمز تدريجيًا، مع تولي إيران معالجة المسألة المتصلة بالألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي فني، ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيًا بالتوازي مع فتح المضيق، وتعديل بند التعويضات بصياغة جديدة "مبتكرة" ترضي الأطراف المختلفة، وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط البحري لإيران وإنهاء حالة التحشيد العسكري.

المرحلة الثانية: وتتضمن تجميدًا كاملاً تخصيب اليورانيوم لمدة قد تصل إلى 15 عامًا، واستئناف التخصيب بعد المدة المحددة بنسبة 3.6% فقط وفق مبدأ "صفر تخزين"، ورفض تفكيك البنية التحتية النووية أو تدمير المنشآت، وبحث مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين خيارين: "ترحيله إلى الخارج أو خفض نسبة التخصيب"، ووضع آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية، تشمل الإفراج التدريجي عن الأموال المجمدة.

المرحلة الثالثة: وتتضمن مقترحًا إيرانيًا لعقد حوار استراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي بهدف بناء نظام أمن جماعي يشمل دول المنطقة كافة، وفق ترتيبات طويلة المدى تقلل فرص الاحتكاك العسكري وتعيد الاستقرار.

ويأتي هذا المقترح في ظل التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران عقب العدوان الأمريكي الصهيوني الأخيرة على إيران وإغلاق مضيق.

المقترح، وفق المصادر، يُعد أحد أكثر المبادرات تفصيلًا منذ بداية الأزمة، ويهدف إلى الجمع بين تسوية أمنية عاجلة وترتيبات نووية طويلة الأمد تتيح العودة إلى مسار الدبلوماسية بدلاً من الحرب.

