فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جريمة مروعة في رام الله.. أب يقتل طفله ويحرق جثته

ناقلة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتصل الشرق الأقصى

الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 56 أسيرًا

الاحتلال يمدد اعتقال ناشط مشارك في "أسطول الصمود"

مؤسسات الأسرى: الاحتلال صعد استهدافه للصحفيين بشكل ممنهج

1797 مولوداً جديداً و225 حالة وفاة في قطاع غزة خلال أبريل

قطاع الثروة الحيوانية في غزة... ثلاث سنوات من الركود القسري

كتلة الصحفي: اليوم العالمي لحرية الصحافة يفقد معناه في ظل استهداف الاحتلال

بينهم طفل.. 3 شهداء وجرحى في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف النار بغزة

"شرطة القرارة" تلقي القبض على لص جوالات بخان يونس

مؤسسات الأسرى: الاحتلال صعد استهدافه للصحفيين بشكل ممنهج

03 مايو 2026 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
...
قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 260 صحفيا وصحفية (صورة تعبيرية)

أكدت مؤسسات الأسرى أنه على مدار نحو ثلاثة أعوام من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، صعد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه الممنهج للصحفيين والصحفيات، في إطار سياسة متكاملة تهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وطمس الرواية.

وأوضحت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، في تقرير لها، الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذا الاستهداف شمل عمليات اغتيالٍ مباشرة، واعتقالاتٍ تعسفية، وملاحقاتٍ وتهديداتٍ ممنهجة، لتُرسِّخ واحدةً من أكثر المراحل دموية في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، قتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 260 صحفيا وصحفية، في جريمة قتل جماعي ممنهجة تستهدف الشهود على الجريمة، فيما اعتقل واحتجز أكثر من 240 صحفيًا وصحفية، لا يزال أكثر من 40 منهم رهن الاعتقال، من ضمنهم 20 صحفيًا/ة رهن الاعتقال الإداري تحت ذريعة "الملف السري"، ومن بين الصحفيين المعتقلين أربع صحفيات.

وكان آخرهم الصحفية إسلام عمارنة التي اعتُقلت صباح اليوم من مخيم الدهيشة في بيت لحم، في استمرار واضح لسياسة استهداف الصحفيين، علما أنها شقيقة الصحفي المعتقل إدارياً أُسيد عمارنة.

وبينت أنه لا يقل عن 14 صحفيًا من غزة ما زالوا رهن الاعتقال، كما ولا يزال صحفيان من قطاع غزة رهن الإخفاء القسري، هما (نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد)، في جريمة مستمرة تمثّل انتهاكا جسيمًا للقانون الدولي و للقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن نهج في إخفاء مصيرهما.

وأشارت المؤسسات إلى سياسة الحبس المنزلي القسري التي تعرض لها مجموعة من الصحفيين والصحفيات، والتي تكرست بشكل كبير في أعقاب جريمة الإبادة.

ويحيى العالم الثالث من مايو من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيدًا على أهمية حماية العمل الصحفي وصون حرية الرأي والتعبير باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي نظام ديمقراطي، وضمانةً لحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة.

#الصحفيين #الاحتلال الإسرائيلي #مؤسسات الأسرى #اليوم العالمي للصحافة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة