شهيد طفل في خان يونس وقصف يطال مناطق متفرقة بقطاع غزة

استشهد طفل فلسطيني، الأحد، جراء استهدافه بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في إطار سلسلة من الانتهاكات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل رياض ناجي نمر أبو نمر (15 عاماً) ارتقى متأثراً بإصابته بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" في منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

ميدانياً، صعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها في مختلف محافظات القطاع؛ حيث استهدف القصف المدفعي حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في المناطق الشرقية للمدينة. كما طال القصف بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، والمنطقة الواصلة بين مدينتي خان يونس ورفح جنوباً.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من استشهاد المواطن محمد السيد سليمان سبيتان، الذي ارتقى أمس السبت في استهداف جوي مماثل، في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استشهد الشاب عمار طلال أحمد أبو شاب بنيران قوات الاحتلال في منطقة السطر الشرقي شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ وقف اتفاق إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 828 شهيداً و2,342 مصاباً، إضافة إلى انتشال 767 آخرين.

