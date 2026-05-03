مائة ضحية منذ مطلع العام.. قتيل بإطلاق نار في شفاعمرو

03 مايو 2026 . الساعة 08:49 بتوقيت القدس
جراجريمة في شفاعمرو ترفع حصيلة ضحايا القتل بالداخل المحتل إلى 100 قتيل

لقي رجل يبلغ من العمر (50 عاماً) مصرعه، صباح الأحد، إثر جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة شفاعمرو بمنطقة الجليل، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وأفادت مصادر محلية وطبية بأن الضحية أُصيب بجروح حرجة جداً جراء استهدافه بالرصاص، ونُقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن الطواقم الطبية أعلنت وفاته لاحقاً متأثراً بإصابته البالغة.

بهذه الجريمة، ترتفع حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 100 قتيل، في ظل تصاعد غير مسبوق لمعدلات الجريمة. وتظهر الإحصائيات أن السلاح الناري كان الأداة الأكثر فتكاً، حيث قُتل به نحو 90 ضحية، فيما تنوعت بقية الجرائم بين الطعن والحرق.

وتشير المعطيات المقلقة إلى أن فئة الشباب هي الأكثر استهدافاً، إذ أن نحو 48 قتيلاً هم دون سن الثلاثين، بينهم 8 نساء، في حين قُتل 3 مواطنين برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

 ويتهم فلسطينيو الداخل والقيادات المحلية المؤسسة الأمنية والشرطة الإسرائيلية بالتقاعس المتعمد عن اجتثاث ظاهرة الجريمة المنظمة، مؤكدين أن عدم فك رموز غالبية هذه الجرائم وتقييدها ضد مجهول يمنح الضوء الأخضر لاستمرار شلال الدم في البلدات العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
