تأملات في حمل الفكرة وبناء الحياة

ثمة لحظة هادئة، بعيدة عن ضجيج السجالات، يحتاجها كل جيل قبل أن يمدّ يده ليرث ما قبله؛ لحظة لا يكون فيها الإنسان مشغولًا بالردّ، ولا بالدفاع، ولا بإثبات صحة موقفٍ أو خطأ آخر، بل مشغولًا بسؤالٍ أعمق: كيف تُحمل الفكرة دون أن تُثقل صاحبها؟ وكيف تتحول القيم من كلماتٍ تُقال إلى حياةٍ تُعاش؟ والحقيقة التي قد يغفل عنها كثيرون أن كل جيل يُولد وفي يده فرصة جديدة، لا ليبدأ من الصفر، بل ليُعيد ترتيب ما وُرِّث إليه. فليس المطلوب أن نُكرّر الطريق ذاته، ولا أن نهدمه بالكامل، بل أن نفهمه بعمق، ثم نُكمله من حيث ينبغي أن يُكمَل.

من الخطأ أن يُظن أن الأسئلة التي شغلت الناس قبل عقود هي نفسها التي تشغلهم اليوم. قد تتشابه العناوين، لكن السياقات تختلف، والضغوط تتبدل، وطبيعة الحياة نفسها تتغير بشكلٍ متسارع. الإنسان الذي يعيش اليوم محاط بعالمٍ مفتوح، متداخل، سريع الإيقاع، لم يعد يتلقى المعرفة من مصدرٍ واحد، ولا يعيش ضمن حدودٍ فكرية ضيقة كما كان الحال في أزمنة سابقة. لهذا، فإن محاولة إسقاط معارك قديمة على واقع جديد لا تُنتج فهمًا، بل تُنتج اغترابًا. يشعر الإنسان أنه يُجبر على خوض معركةٍ لا تخصّه، أو الدفاع عن أسئلةٍ لم يسألها أصلًا. ومع مرور الوقت، قد يتحول هذا الشعور إلى نوعٍ من الانفصال بين الفكرة وصاحبها، لا لأن الفكرة ضعيفة، بل لأن طريقة تقديمها لم تعد مناسبة لزمانها. إن الوعي بهذه التحولات لا يعني التفريط، بل يعني الفهم. ولا يعني التنازل، بل يعني إدراك أن الثبات الحقيقي ليس في تكرار الشكل، بل في حفظ الجوهر مع تجديد الوسائل.

ليست الأفكار الكبرى بحاجة إلى من يدافع عنها بقدر حاجتها إلى من يُجسّدها. فالفكرة التي تبقى حبيسة الكتب أو الخطب، مهما كانت قوية، تظل ناقصة حتى تتحول إلى سلوكٍ يومي، وإلى نمط حياة يمكن للناس أن يروه ويشعروا به. كم من إنسانٍ اقتنع بفكرة لأنه رأى أثرها في شخصٍ آخر، لا لأنه سمع عنها خطابًا بليغًا. وكم من فكرة فقدت بريقها لأنها ارتبطت بسلوكٍ لا يعكسها. وهنا يظهر الفرق بين جيلٍ قد ينشغل أحيانًا بصياغة الفكرة، وجيلٍ يحتاج أن ينشغل أكثر بتجسيدها؛ ليس لأن الأول أخطأ، بل لأن المرحلة تقتضي استكمال ما بدأه، لا الوقوف عنده. إن التحدي الحقيقي ليس أن نُثبت أن ما نحمله صحيح، بل أن نُثبت أنه قابل للحياة.

البيت… المساحة التي تُختبر فيها الأفكار

في خضم الانشغال بالشأن العام، قد تُنسى أبسط الحقائق وأعمقها: أن الإنسان لا يُختبر فيما يقول أمام الناس، بل فيما يكون عليه داخل بيته. هناك، بعيدًا عن الأضواء، تتجلى حقيقة القيم، ويظهر أثرها الحقيقي. البيت ليس تفصيلًا صغيرًا في مشروعٍ كبير، بل هو الأصل الذي يُبنى عليه كل شيء. فإذا كان البيت متوازنًا، حاضنًا، صادقًا في قيمه، كان لذلك أثره العميق الذي يتجاوز حدوده. أما إذا غاب هذا التوازن، فإن أي خطاب خارجي—مهما كان قويًا—يبقى مهددًا بالتآكل. وليس المقصود هنا بناء صورة مثالية جامدة، بل بناء بيئة إنسانية صادقة، فيها رحمة، وفيها فهم، وفيها قدرة على استيعاب التغيرات دون فقدان البوصلة. فالقيم التي تُفرض قسرًا قد تُرفض، أما القيم التي تُعاش بصدق، فإنها تجد طريقها إلى القلوب.

الأبناء… بين عالمين

كل جيل من الأبناء يعيش بين عالمين: عالم الآباء بما يحمله من تجارب وقناعات، وعالمه الخاص بما فيه من تحديات وأسئلة جديدة. وهذه المسافة بين العالمين ليست مشكلة بحد ذاتها، بل هي فرصة إذا أُحسن التعامل معها. حين يُطلب من الأبناء أن يكونوا نسخًا مكررة، يُغلق باب الحوار، ويُفتح باب التمرد، سواء كان ظاهرًا أو خفيًا. أما حين يُمنحون مساحة للفهم والسؤال والتجربة ضمن إطارٍ واضح من القيم، فإنهم يصبحون شركاء في حمل الفكرة، لا مجرد متلقين لها. ومن المهم إدراك أن تغير بعض توجهات الأبناء لا يعني دائمًا رفضهم للقيم، بل قد يكون بحثًا عن طريقة مختلفة لفهمها أو التعبير عنها. وهنا يأتي دور الحكمة: كيف نُفرّق بين ما هو ثابت لا يتغير، وما هو متغير يقبل الاجتهاد؟

ليس من الوفاء أن نُلغي من سبقونا، وليس من الحكمة أن نتوقف عندهم. الاحترام الحقيقي لا يعني التبعية الكاملة، بل يعني التقدير الواعي، الذي يميز بين ما يُؤخذ وما يُراجع. الجيل الجديد لا يحتاج أن يدخل في صراع مع الجيل السابق ليُثبت نفسه، بل يحتاج أن يُثبت قدرته على البناء؛ أن يقول بعمله لا بردّه، وأن يُضيف لا أن يُكرّر. وفي المقابل، يحتاج الجيل السابق أن يدرك أن استمرار الفكرة لا يكون بتجميدها، بل بتركها تتنفس في واقعٍ جديد، حتى لو اختلفت بعض صورها. فالثقة بالأجيال القادمة جزء من الأمانة، كما أن حسن التوجيه جزء منها.

نحو أفقٍ أوسع

إن ما ينتظر الجيل الجديد ليس مهمة سهلة؛ فالتحديات متشابكة، والضغوط كبيرة، والتغيرات سريعة. لكن في المقابل، الفرص أيضًا واسعة، والإمكانات أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى. القدرة على الوصول إلى المعرفة، والتواصل مع العالم، والتأثير في مجالات متعددة، كلها أدوات يمكن أن تُسهم في بناء نموذج أكثر توازنًا وعمقًا. لكن هذه الأدوات تحتاج إلى وعي يوجهها، حتى لا تتحول إلى مصدر تشتت. وهنا يأتي دور الفكرة—أيّ فكرة صادقة—لتكون بوصلة لا قيدًا، ومرشدًا لا عبئًا.

الخلاصة: الطريق بين جيلين ليس ساحة صراع، بل جسر عبور؛ يعبر عليه من يريد أن يحمل الأمانة بوعي، لا من يريد أن يثبت تفوقه على غيره. فمن أدرك قيمة ما أُعطي، ولم يتردد في مراجعته، واستطاع أن يُضيف إليه من واقع زمانه، فقد وضع قدمه على بداية الطريق الصحيح. ليست العبرة أن نُكثر الكلام عن الفكرة، بل أن نُحسن حملها، وليست الغاية أن نُعيد ما قيل، بل أن نُحسن ما يُعاش. وهنا فقط يبدأ الفرق الحقيقي.

المصدر / فلسطين أون لاين