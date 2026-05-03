انخفاض ملموس في درجات الحرارة وفرص لهطول الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، الأحد، غائما جزئيا، ومغبرا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية والوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.

وفي ساعات المساء الليل: يصبح الجو باردا، خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر مائج.

فيما تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبيا غد الاثنين، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائج.

ويستمر تأثر البلاد بكتلة هوائية الباردة نسبيا، لذا يستمر الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائج.

والأربعاء، يكون الجو غائم جزئي لطيفًا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام ، وتكون الرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر مائج.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من خطر زيادة تركيز الغبار في الجو خاصة اليوم، ومن الانخفاض الحاد في درجات الحرارة خاصة يوم غد الاثنين، ومن تدني مدى الرؤية الافقية، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

