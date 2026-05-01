عراقجي: "مقامرة نتنياهو" كلفت واشنطن 100 مليار دولار

فند وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإعلان الأمريكي عن أن الحرب على بلاده كلفت واشنطن 25 مليار دولار، مبينا أن التكلفة الحقيقية المباشرة هي 4 أضعاف ما ذُكر.

وأكد عراقجي خلال تدوينة على منصة "إكس"، أن الأرقام التي أعلنتها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لا تعكس الحقيقة، متهما إياها بالكذب.

وقال إن "مقامرة" رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كلفت الولايات المتحدة 100 مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن، أي أربعة أضعاف المبلغ الذي أعلنته واشنطن رسميا.

وفي وقت سابق من الجمعة، نقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤول مطلع قوله إن تكلفة الهجمات الأمريكية على إيران بلغت نحو 50 مليار دولار، رغم تصريحات مسؤولين بوزارة الدفاع بأنها لم تتجاوز 25 مليار دولار.

وأوضح عراقجي أنه بالنسبة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة، فإن التكاليف غير المباشرة أعلى بكثير، وأضاف إن "كل أسرة أمريكية تتحمل عبئا شهريا يبلغ 500 دولار، وهذا المبلغ في ازدياد سريع".

وتابع: أولا تأتي (إسرائيل) ثم تأتي الولايات المتحدة دائما في المرتبة التالي"، وذلك في معرض تعليقه على شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا".

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة و(إسرائيل) حربا على إيران، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة زمنية.

