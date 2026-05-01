مقتل شاب في رهط يرفع أعداد جرائم العنف لـ93 منذ بداية العام

بلدية غزة تعلن السيطرة على حريق مكب "أرض فراس"

عراقجي: "مقامرة نتنياهو" كلفت واشنطن 100 مليار دولار

تحذيرات شعبية من تصفية "أونروا" ونقل صلاحياتها لمؤسسات أخرى

بتسيلم: تحريض المستوطنين يقود لاعتقال 5 أطفال فلسطينيين جنوب الخليل

المطران حنا: الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة تهدد الوجود المسيحي في القدس

لجنة أممية: القانون الإسرائيلي لإعدام الأسرى الفلسطينيين عنصري وخطير

السعودية تستقبل أولى رحلات حجاج هذا العام

إصابة ضابط وجندي إسرائيليين بمسيّرة انقضاضية أطلقها حزب الله

دعوات لتحرك دولي عاجل لحماية ناشطي "أسطول الصمود" وضمان استمرار الجهود الإنسانية

عراقجي: "مقامرة نتنياهو" كلفت واشنطن 100 مليار دولار

01 مايو 2026 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
فند وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الإعلان الأمريكي عن أن الحرب على بلاده كلفت واشنطن 25 مليار دولار، مبينا أن التكلفة الحقيقية المباشرة هي 4 أضعاف ما ذُكر.

وأكد عراقجي خلال تدوينة على منصة "إكس"، أن الأرقام التي أعلنتها وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لا تعكس الحقيقة، متهما إياها بالكذب.

وقال إن "مقامرة" رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كلفت الولايات المتحدة 100 مليار دولار بشكل مباشر حتى الآن، أي أربعة أضعاف المبلغ الذي أعلنته واشنطن رسميا.

وفي وقت سابق من الجمعة، نقلت قناة "سي بي إس" عن مسؤول مطلع قوله إن تكلفة الهجمات الأمريكية على إيران بلغت نحو 50 مليار دولار، رغم تصريحات مسؤولين بوزارة الدفاع بأنها لم تتجاوز 25 مليار دولار.

وأوضح عراقجي أنه بالنسبة لدافعي الضرائب في الولايات المتحدة، فإن التكاليف غير المباشرة أعلى بكثير، وأضاف إن "كل أسرة أمريكية تتحمل عبئا شهريا يبلغ 500 دولار، وهذا المبلغ في ازدياد سريع".

وتابع: أولا تأتي (إسرائيل) ثم تأتي الولايات المتحدة دائما في المرتبة التالي"، وذلك في معرض تعليقه على شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا".

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة و(إسرائيل) حربا على إيران، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل/ نيسان هدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الصراع.

وفي 11 أبريل استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة زمنية.

المصدر / طهران/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #واشنطن #إيران #أمريكا #البنتاغون #إسلام أباد #عباس عراقجي

