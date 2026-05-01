إصابة عشرات المصلين في اعتداء للاحتلال ومستوطنيه على قرية شرقي رام الله

أُصيب عشرات المُصلّين بحالات اختناق، الجمعة، جراء استنشاق غاز أطلقه مستوطنون بلباس جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى قوات الاحتلال على مسجد قرية برقة شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام باتجاه مسجدها أثناء خروج الأهالي من صلاة الجمعة، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق.

وأضافت أن جيش الاحتلال احتجز عددا من الشبان والأطفال في القرية، ولم يعرف مصيرهم إن كان اعتقالا أم استجوابا.

وتشهد الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتان تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، تشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة، بالتوازي مع اعتداءات متزايدة ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 شخصا، وإصابة نحو 11 ألفا و750 آخرين، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

