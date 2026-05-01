3 شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

01 مايو 2026 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...
آثار غارة جوية إسرائيلية على جنوب لبنان (أرشيف)

استشهد ثلاثة لبنانيين وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، الجمعة، جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات في جنوب لبنان، وسط قصف مدفعي مكثف طال مناطق حدودية عدة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان أولي، أن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقا أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي بيان لاحق، أفادت الوزارة بأن غارة أخرى استهدفت بلدة حاروف في قضاء النبطية، ما أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى.

بالتزامن، تعرض وادي الحجير وأطراف بلدات فرون والغندورية وتولين لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف باستخدام قذائف من عيار 155 ملم، فيما طال قصف متقطع بلدتي الصوانة وقلاويه. كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية تلال مجدل زون والمنصوري في القطاع الغربي، في حين شنت الطائرات الحربية غارات ليلية على بلدتي حاريص والطيري.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ، الخميس، 84 هجوماً متنوعاً على مناطق لبنانية، ما أسفر عن استشهاد 29 شخصاً وإصابة 33 آخرين، في إطار تصعيد متواصل منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، رغم سريان هدنة هشة.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 12 هجوماً استهدفت مواقع وآليات عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان، موضحاً أنها طالت أربع دبابات ومدفعاً ذاتي الحركة وآلية من نوع "هامر"، إضافة إلى خمسة تجمعات لجنود، فضلاً عن إسقاط طائرة مسيّرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #لبنان #قصف إسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

