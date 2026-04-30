إيطاليا تدين القرصنة الإسرائيلية لسفن أسطول الصمود المتجهة لغزة

أدانت إيطاليا رسميًا القرصنة الإسرائيلية التي جرت لسفن أسطول الحرية "أسطول الصمود" المتجهة لسواحل قطاع غزة لكسر الحصار وتقديم المساعدات الإنسانية إليه.

وطالبت في بيان لوزارة الخارجية، الخميس، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق كافة النشطاء الذين تم اعتقالهم على متن الأسطول.

وكانت البحرية الإسرائيلية بدأت السيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، بينما لا يزال بعيدا عن سواحل القطاع.

ونقلت إذاعة الجيش -عن مصدر عسكري- أنه تقرر تنفيذ عملية السيطرة على الأسطول بعيدا عن سواحل "إسرائيل"، بسبب حجمه الذي يشارك فيه نحو 100 قارب و1000 ناشط.

وأضافت الإذاعة أن الجيش بدأ عملية السيطرة في منطقة جزيرة كريت في المياه الدولية.

السيطرة على 7 سفن

أعلنت البحرية الإسرائيلية السيطرة على 7 سفن من أصل 58 في أسطول الصمود العالمي، بينما أفاد أسطول الصمود بأن الاتصالات انقطعت مع 11 سفينة مشاركة في الرحلة المتجهة لغزة.

وحذّر جيش الاحتلال نشطاء الأسطول من الاقتراب من قطاع غزة، مطالبا إياهم بالعودة وإلا فسيعرّضون أنفسهم للاعتقال.

أسطول الصمود العالمي كان تحدث -مساء الأربعاء- عن تعرُّض معظم قواربه للتشويش، بينما كانت تواصل الإبحار في البحر المتوسط، شاقة طريقها إلى ساحل قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه من الاحتلال الإسرائيلي.

