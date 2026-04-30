الأمم المتحدة: نحو 150 ألف نازح لبناني في مخيمات داخل البلاد

أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلًا عن الأمم المتحدة، بأن نحو 150 ألف نازح لبناني يقيمون في مخيمات داخل الأراضي اللبنانية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية جنوب البلاد.

ويأتي هذا النزوح ضمن موجات متكررة تشهدها مناطق الجنوب اللبناني عند احتدام التصعيد، حيث تُجبر العائلات على الفرار خلال فترات زمنية قصيرة، غالبًا دون القدرة على التحضير المسبق أو تأمين احتياجاتها الأساسية.

ويواجه النازحون أوضاعًا إنسانية صعبة، في ظل اكتظاظ حاد داخل مراكز الإيواء الجماعي، وصعوبات متزايدة في الوصول إلى الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، في وقت لا يغطي فيه التمويل الدولي سوى جزء محدود من الاحتياجات الفعلية.

في المقابل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسة “الأرض المحروقة” عبر تفجير مربعات سكنية في مناطق جنوب لبنان، لا سيما في بلدات بنت جبيل والخيام، إلى جانب تكثيف الضغط العسكري باتجاه مناطق أخرى، ما أدى إلى تسارع وتيرة النزوح.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت حدة العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وسط تجاهل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمطالب الأمريكية الداعية إلى تهدئة الأوضاع، بحسب ما أوردته مصادر سياسية وإعلامية.

ميدانيًا، أسفرت التطورات الأخيرة عن سقوط 5 قتلى و30 جريحًا في قضاء صور، إضافة إلى مقتل عسكري لبناني وشقيقه جراء غارة استهدفت بلدة خربة سلم.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الجاري، تشن “إسرائيل” عدوانًا جويًا واسعًا على لبنان، ما أدى إلى سقوط نحو 1400 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح، بالتزامن مع تنفيذ توغلات برية. في المقابل، يخوض “حزب الله” مواجهات عنيفة مع القوات المتوغلة في جنوب لبنان، معلنًا إيقاع ما لا يقل عن 11 قتيلًا وعشرات الجرحى في صفوفها.

المصدر / فلسطين أون لاين