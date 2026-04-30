الأمم المتحدة: نحو 150 ألف نازح لبناني في مخيمات داخل البلاد

بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الخارجية التركية تُدين العدوان الإسرائيلي على "أسطول الصمود"

"ما تركته النجاة"... معرض فني يوثّق ذاكرة الحرب في غزة

إصابة مواطن ونجله باعتداء مستوطنين في الأغوار الشمالية

آخر التطورات.. الاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أسعار النفط تواصل الارتفاع والذهب يتعافى من أدنى مستوى له في شهر

الاحتلال يهاجم "أسطول الصمود" ويستولي على عدد من السفن

محمد بهار.. مصاب بالتوحد ومتلازمة داون قضى بعد أن نهشه كلب عسكري إسرائيلي

حمدان: سيطرة الاحتلال على سفن أسطول الصمود قرصنة ومخالفة للقانون الدولي

30 ابريل 2026 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

واصلت أسعار ‌النفط ارتفاعها يوم الخميس، وسط مخاوف ⁠من استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة ⁠لخام برنت تسليم يونيو 1.91 دولار أو 1.62 بالمئة إلى 119.94 دولارًا للبرميل بعد أن قفزت 6.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 63 سنتًا أو 0.59 بالمئة إلى 107.51 دولارات للبرميل بعد أن صعدت سبعة بالمئة ⁠في الجلسة السابقة.

إلى ذلك، استعادت أسعار الذهب بعض مكاسبها اليوم، بعد أن هبطت في جلسة أمس إلى أدنى مستوى لها خلال شهر، مدعومة بتراجع الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4566.73 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أمس أدنى مستوى له منذ 31 مارس.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4578.50 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 72.18 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.7% ليصل إلى 1911 دولارًا، بينما صعد البلاديوم 0.9% مسجلًا 1470.40 دولارا.

المصدر / وكالات
#أسعار النفط #سعر الذهب #أسعار الذهب #الحرب على إيران

