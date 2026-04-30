أسعار النفط تواصل الارتفاع والذهب يتعافى من أدنى مستوى له في شهر

واصلت أسعار ‌النفط ارتفاعها يوم الخميس، وسط مخاوف ⁠من استمرار التوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة ⁠لخام برنت تسليم يونيو 1.91 دولار أو 1.62 بالمئة إلى 119.94 دولارًا للبرميل بعد أن قفزت 6.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 63 سنتًا أو 0.59 بالمئة إلى 107.51 دولارات للبرميل بعد أن صعدت سبعة بالمئة ⁠في الجلسة السابقة.

إلى ذلك، استعادت أسعار الذهب بعض مكاسبها اليوم، بعد أن هبطت في جلسة أمس إلى أدنى مستوى لها خلال شهر، مدعومة بتراجع الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4566.73 دولارًا للأوقية، بعد أن لامس أمس أدنى مستوى له منذ 31 مارس.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.4% إلى 4578.50 دولارًا.

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 72.18 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 1.7% ليصل إلى 1911 دولارًا، بينما صعد البلاديوم 0.9% مسجلًا 1470.40 دولارا.

