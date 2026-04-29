عقوبات أممية على شقيق قائد "الدعم السريع" لتورطه في تجنيد مرتزقة

أقرّ مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة استهدفت القوني حمدان دقلو موسى، الشقيق الأصغر لقائد قوات الدعم السريع في السودان، إلى جانب ثلاثة مرتزقة كولومبيين، على خلفية تورطهم في تجنيد عسكريين سابقين للقتال ضمن صفوف "الدعم السريع".

وجاء القرار بناءً على مقترح مشترك تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وفق بيان صادر عن البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن القوني دقلو لعب دورًا محوريًا في جهود قوات الدعم السريع لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية خلال الحرب المستمرة في البلاد. كما شملت العقوبات الكولومبيين: ألفارو أندريس كويجانو بيسيرا، وكلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو، وماتيو أندريس دوكي بوتيرو، الذين قالت الأمم المتحدة إنهم تولّوا تجنيد جنود كولومبيين سابقين ونقل خبراتهم القتالية إلى السودان.

وأشار البيان إلى أن الأدلة، التي تضمنت صورًا ومقاطع فيديو، أظهرت قيام المرتزقة الثلاثة بتقديم دعم تكتيكي وتقني لقوات الدعم السريع، بما في ذلك العمل ضمن وحدات المشاة والمدفعية وتشغيل الطائرات المسيّرة والمركبات العسكرية، بل وتدريب أطفال على القتال.

وتأتي هذه الخطوة بعد عقوبات مشابهة فرضها مجلس الأمن في فبراير الماضي على أربعة من قادة "الدعم السريع" بسبب الانتهاكات التي رافقت حصار مدينة الفاشر.

ووفق المعطيات الأممية، شارك المرتزقة الكولومبيون في عمليات قتالية بمناطق عدة في السودان، من بينها الخرطوم وأم درمان وكردفان والفاشر، في وقت توصف فيه الحرب الدائرة منذ نحو أربع سنوات بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وكانت واشنطن قد فرضت في وقت سابق من أبريل الجاري عقوبات على خمس شركات وأفراد اتهمتهم بتجنيد مئات العسكريين الكولومبيين السابقين لصالح "الدعم السريع"، ضمن مسار الضغوط الدولية لوقف الانتهاكات في السودان.

المصدر / رويترز