الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع أسعار البنزين إلى أعلى مستويات منذ 2022

أعلنت الرابطة الأمريكية للسيارات أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس/آب 2022، حيث بلغ سعر الغالون 4.176 دولار، في قفزة جديدة تعكس استمرار الضغوط على سوق الطاقة.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات حادة تشهدها أسعار النفط عالميًا، ما انعكس مباشرة على تكاليف الوقود في الأسواق المحلية، وأثار مخاوف من موجة تضخم إضافية قد تؤثر على قطاعات النقل والمعيشة.

وقد لعبت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، دورًا في اضطراب أسواق الطاقة العالمية، لا سيما مع إغلاق مضيق هرمز وفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا عليه، إذ يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط في العالم، ما ساهم في رفع أسعار النفط، وبالتالي زيادة تكلفة الوقود في عدد من الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وتعد هذه الزيادة الشهرية من بين الأكبر تاريخيًا، متجاوزة الارتفاع الذي أعقب إعصار كاترينا في 2005 والعقوبات على روسيا في 2022، والتي دفعت الأسعار لاحقًا إلى مستوى قياسي بلغ 5.02 دولار للغالون.

