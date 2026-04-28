هآرتس: أزمة دبلوماسية بين "إسرائيل" وأوكرانيا بسبب الحبوب المسروقة

بين الخيام والركود… غزة تصارع الانهيار وسط اتهامات بتقصير دولي

هآرتس: ارتفاع حالات الانتحار داخل جيش الاحتلال بسبب الفظائع التي شارك فيها الجنود

"الخط الأصفر" يتمدّد غربًا والنازحون في غزة عالقون بلا عودة

بين الألم والاختناق… محمد ضبان يصارع المرض بانتظار فرصة للعلاج

معطيات: 350 اعتداءً لميليشيات المستوطنين بالضفة منذ بداية 2026

من تحت الركام… بلدية خان يونس تعيد فتح الطرق بإمكانات محدودة

فوج جديد من جرحى غزة يغادر عبر رفح

إخطارات إسرائيلية بهدم منشآت سكنية وزراعية جنوب شرق الخليل

أسطول الصمود البحري... محاولة لكسر الحصار وإعادة غزة لواجهة العالم

28 ابريل 2026 . الساعة 10:33 بتوقيت القدس
تربط التقارير العسكرية هذا الارتفاع المتسارع بـ"اضطرابات نفسية خطيرة" ناجمة عن الفظائع التي شارك فيها الجنود

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن ارتفاع حاد في معدلات الانتحار داخل صفوف الجيش الإسرائيلي منذ مطلع عام 2026، في مؤشر جديد على تدهور الصحة النفسية للجنود خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، تربط التقارير العسكرية هذا الارتفاع المتسارع بـ"اضطرابات نفسية خطيرة" ناجمة عن الفظائع التي شارك فيها الجنود، إضافة إلى الضغوط الأخلاقية والجسدية المرتبطة بالعمليات العسكرية المستمرة في أكثر من جبهة.

وانتقدت التقارير تقاعس الجيش عن توفير الحد الأدنى من خدمات الدعم النفسي، مشيرةً إلى أن تقليص ميزانيات العلاج النفسي ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات لدى الجنود، وتركهم دون رعاية مهنية كافية في ظل ظروف ميدانية شديدة القسوة.

ويرى محللون أن هذه الأرقام تكشف جانبًا من الأزمة العميقة التي يواجهها الجيش، مع اتساع الشرخ النفسي بين الجنود وتزايد حالات الانهيار ورفض الخدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال #انتحار #هآرتس #الانهيار النفسي لجنود الجيش

