هآرتس: ارتفاع حالات الانتحار داخل جيش الاحتلال بسبب الفظائع التي شارك فيها الجنود

كشفت صحيفة هآرتس العبرية عن ارتفاع حاد في معدلات الانتحار داخل صفوف الجيش الإسرائيلي منذ مطلع عام 2026، في مؤشر جديد على تدهور الصحة النفسية للجنود خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب الصحيفة، تربط التقارير العسكرية هذا الارتفاع المتسارع بـ"اضطرابات نفسية خطيرة" ناجمة عن الفظائع التي شارك فيها الجنود، إضافة إلى الضغوط الأخلاقية والجسدية المرتبطة بالعمليات العسكرية المستمرة في أكثر من جبهة.

وانتقدت التقارير تقاعس الجيش عن توفير الحد الأدنى من خدمات الدعم النفسي، مشيرةً إلى أن تقليص ميزانيات العلاج النفسي ساهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمات لدى الجنود، وتركهم دون رعاية مهنية كافية في ظل ظروف ميدانية شديدة القسوة.

ويرى محللون أن هذه الأرقام تكشف جانبًا من الأزمة العميقة التي يواجهها الجيش، مع اتساع الشرخ النفسي بين الجنود وتزايد حالات الانهيار ورفض الخدمة.

