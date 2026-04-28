فوج جديد من جرحى غزة يغادر عبر رفح

غادر 47 مواطنًا فلسطينيًا بين مرضى ومرافقين، الثلاثاء، قطاع غزة، في عملية إجلاء طبي لعدد من المرضى عبر معبر رفح البري، جنوبي القطاع، لتلقي العلاج والرعاية الطبية خارج غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي، أن عملية الإجلاء اليوم شملت 24 مريضًا و23 مرافقًا، بإجمالي 47 شخصًا، ضمن جهود التنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

ولفت الهلال الأحمر النظر إلى أنه "جرى نقل المرضى ومرافقيهم بسيارات الإسعاف التابعة له، انطلاقًا من مستشفى الأمل التابع للجمعية بخان يونس، وصولًا لمعبر رفح، تمهيدًا لسفرهم للعلاج بالخارج".

وأكد أن مشاركته في هذه الجهود تأتي في إطار دوره الإنساني في دعم المرضى وتسهيل وصولهم إلى العلاج، خاصة في ظل الظروف الصحية الصعبة والضغط الكبير على المنظومة الطبية داخل قطاع غزة.

وفي 19 مارس/ آذار الماضي، أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معبر رفح بقيود مشددة، بعد إغلاق استمر نحو 20 يوما عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ إعادة فتح المعبر، أفاد عائدون إلى غزة بتعرضهم لتنكيل إسرائيلي يتخلله احتجاز وتحقيق قاس يمتد لساعات، قبل السماح لهم بمواصلة طريقهم نحو القطاع.

وتشير تقديرات فلسطينية بأن 22 ألف جريح ومريض بحاجة إلى مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج، في ظل الوضع الكارثي للقطاع الصحي جراء تبعات حرب الإبادة الإسرائيلية.

