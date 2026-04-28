مسؤول أمريكي: ترامب غير راض عن المقترح الإيراني

قال مسؤول أمريكي الإثنين إن الرئيس دونالد ‌ترامب غير راض عن مقترح قدّمته إيران لأنه لم يتطرق إلى البرنامج النووي لطهران. وأضاف "إنه لا يحبذ هذا المقترح".

وفي وقت سابق، ناقش ترامب المقترح مع كبار مستشاريه للأمن القومي. ولا يزال الصراع الأمريكي الإيراني تسيطر عليه حالة من الجمود مع انخفاض إمدادات الطاقة من المنطقة.

وقالت مصادر إيرانية إن المقترح ينطوي على تأجيل مناقشة البرنامج النووي الإيراني إلى حين انتهاء الحرب وحلّ النزاعات المتعلقة بالملاحة ‌من الخليج. وتقول واشنطن إن تسوية القضايا النووية ‌ضرورية منذ البداية.

وأفادت مصادر من باكستان التي تقوم بدور الوساطة بأن ‌الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران لم تتوقف.

لكن آمال إحياء جهود السلام تضاءلت منذ أن أعلن ترامب مطلع الأسبوع إلغاء زيارة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر إلى إسلام أباد.

المصدر / وكالات