إصابة جنديين بانفجار مسيّرة أطلقها حزب الله جنوب لبنان

أعلن الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الثلاثاء، إصابة جنديين إسرائيليين جراء انفجار طائرة مسيّرة في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن جنديًا أصيب بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة جراء انفجار طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله يوم أمس في جنوب لبنان.

وأثارت الضربات الأخيرة لحزب الله، والتي يعلن عنها بشكل يومي، بواسطة المسيرات المفخخة والمربوطة بالألياف الضوئية، مخاوف جيش الاحتلال من العجز عن مواجهتها.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن جنود لجوءهم إلى إجراءات غير فعالة، مثل نصب شباك حول مواقعهم، ووضع ألواح لتغطية تواجدهم خوفا من هذه المسيرات التي لا يمكن التشويش عليها.

اقرأ أيضًا: "معاريف": القتال في لبنان ينتهي بفشلٍ مُطلق ومستوطنو الشمال تُركوا لمصيرهم

ومن جهتها، قالت القناة 12 العبرية إن حزب الله انتقل إلى استخدام المسيرات المفخخة كـ"سلاح رئيسي" بدلا من الصواريخ والمقذوفات التقليدية، وأشارت القناة إلى أن هذا التطور يعود إلى دقة المسيرات وصعوبة رصدها واعتراضها.

وكشفت التقارير العبرية أن الحزب يستخدم نوعين من المسيرات، الأول يُوجَّه عبر موجات الراديو ويمكن التشويش عليه، والثاني -وهو الأخطر- يُوجَّه عبر الألياف البصرية، وهذه التقنية تجعل المسيرة محصنة بصفة تامة ضد أنظمة الحرب الإلكترونية والتشويش الإسرائيلية، وتسمح للمشغل بالتحكم بها من مسافة تصل إلى 15 كيلومترا.

وفي السياق ذاته، وجه الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد انتقادات لاذعة لحكومة نتنياهو، متهما إياها بالتقليل من شأن هذا التهديد، وقال رافيد إن "إسرائيل" كان بإمكانها الاستعانة بالخبرات الأوكرانية غير أن الحكومة فضلت تجاهل الأمر.

