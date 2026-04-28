"معاريف": القتال في لبنان ينتهي بفشلٍ مُطلق ومستوطنو الشمال تُركوا لمصيرهم

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن القتال في لبنان ينتهي بفشل مطلق، فيما تُرك مستوطنو الحدود الشمالية لمصيرهم.

وقالت الصحيفة العبرية: إن "قوات الاحتلال تنسحب، فيما يستمر إطلاق النار من حزب الله، وتبدو قدرة الاستجابة محدودة بسبب التدخل الأميركي، أما مستوطنات الشمال فقد تم التخلي عنها".

وأقرّ مراسل "معاريف" بأن حزب الله "عاد إلى أيام المعادلات"، أما "إسرائيل" فقد عادت إلى أيام ما قبل الـ 7 من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أي إلى الوضع الذي كان الحزب يهدف إليه منذ عام ونصف.

واعترف بأن حزب الله نجح في خلق معادلة إشكالية جداً لـ "إسرائيل"، ويقصد بالمعادلة استخدام تكتيكات من الثمانينيات، وتفعيل مجموعات الاستشهاديين لمنع استقرار العدو وتمركزه.

أما مستوطنو الشمال فـ "قد تم التخلي عنهم" خلال "لعبة شطرنج" بين حكومة نتنياهو والإدارة الأميركية، مضيفةً : "الإدارة الأميركية لديها نوايا تجاه دولة لبنان وتجاه الخليج، وليس من المؤكد أن المصالح الأميركية تلتقي مع عتبة الأمن الإسرائيلية بشكل عام، وأمن الشمال بشكل خاص".

اقرأ أيضًا: الاحتلال يكشف معطيات جديدة حول حصيلة الإصابات منذ بدء الحرب على إيران ولبنان

وأمس، اعترفت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، بمعطيات جديدة حول عدد الإصابات بين المستوطنين وجنود الاحتلال، منذ بدء الحرب على إيران ولبنان.

وأعلن الاحتلال وصول إجمالي الإصابات التي دخلت المستشفيات منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي وحتى ليل الأحد، إلى 8482 إصابة.

وأوضح أنّ العمليات التي نفذها حزب الله في الشمال سجّلت وحدها 581 إصابة منذ سريان وقف إطلاق النار مع إيران، منها 163 إصابة سُجّلت بعد وقف إطلاق النار مع لبنان، فيما سجّلت 30 إصابة خلال يوم الأحد فقط.

