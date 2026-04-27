الاحتلال يكشف معطيات جديدة حول حصيلة الإصابات منذ بدء الحرب على إيران ولبنان

اعترفت وزارة الصحة التابعة للاحتلال، بمعطيات جديدة حول عدد الإصابات بين المستوطنين وجنود الاحتلال، منذ بدء الحرب على إيران ولبنان.

وأعلن الاحتلال وصول إجمالي الإصابات التي دخلت المستشفيات منذ بدء الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي وحتى ليل الأحد، إلى 8482 إصابة.

وأوضحت أنّ العمليات التي نفذها حزب الله في الشمال سجّلت وحدها 581 إصابة منذ سريان وقف إطلاق النار مع إيران، منها 163 إصابة سُجّلت بعد وقف إطلاق النار مع لبنان، فيما سجّلت 30 إصابة خلال يوم الأحد فقط.

وأمس الأحد، أقرّ المتحدّث باسم الاحتلال بمقتل جندي وإصابة 6 آخرين جراح 4 منهم خطرة، خلال معركة في جنوب لبنان.

وكشفت إذاعة الاحتلال تفاصيل العملية في بلدة الطيبة، حيث أفادت بأنه بعد تعطّل دبابة تابعة للواء غولاني في الطيبة صباحاً، وجه حزب الله مسيّرة مفخخة نحوها أثناء محاولة إصلاحها، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 6 آخرين وتمّ استدعاء مروحية للإخلاء.

وأضافت الإذاعة أنه خلال عمليات الإخلاء أطلق حزب الله مسيّرتين مفخّختين إضافيتين باتجاه قوات الإنقاذ، سقطت إحداهما على بعد أمتار قليلة من المروحية التي كانت تجلي الإصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين