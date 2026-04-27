ابتداءً من 8 سبتمبر.. واتساب يوقف العمل على هذه الأجهزة

سيوقف تطبيق المراسلة الفورية "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، ابتداءً من 8 سبتمبر 2026 دعمه للإصدارات الأقدم من أندرويد 6.

وسيظل بإمكان المستخدمين الوصول إلى "واتساب" طالما أنهم يستخدمون أحدث إصدار مدعوم من التطبيق ويعملون بنظام أندرويد 6 أو أحدث، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

ما السبب؟

تأتي هذه الخطوة فيما يدرك "واتساب" أهمية الحفاظ على الحد الأدنى المناسب من متطلبات التشغيل، إذ إن دعم الوظائف الأكثر تقدمًا يتطلب غالبًا الاعتماد على قدرات أحدث للنظام ومعايير أداء محسنة، ما يعني أن الأجهزة وأنظمة التشغيل القديمة قد تجد صعوبة في مواكبة الميزات المتقدمة.

ويتطلب الإصدار الحالي المدعوم من "واتساب" لنظام أندرويد إصدار أندرويد 5.0 أو أحدث، وهذا يعني أن التطبيق يمكن أن يعمل بالاستقرار والأداء المطلوبين على عدد كبير من الأجهزة.

ومع ذلك، حتى مع انتقال نظام أندرويد إلى أندرويد 17، لا يزال عدد من المستخدمين يعتمدون على أجهزة قديمة. وتشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي إصدار أندرويد 5.0 عالميًا يصل إلى الملايين.

يُعدّ هذا الأمر شائعًا بشكل خاص في دول مثل الهند والبرازيل وباكستان، وفي أجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا، حيث تُستخدم الهواتف الذكية القديمة على نطاق واسع.

ويعمل العديد من هذه الأجهزة بإصدارات أقدم بكثير من إصدار أندرويد 10، والتي لم تعد الشركات المصنعة تحدثها، مما يؤدي هذا إلى فجوة متزايدة بين متطلبات البرامج الحديثة والأجهزة القديمة التي لا تزال قيد الاستخدام.

المتطلبات الجديدة

يرسل "واتساب" إشعارًا للمستخدمين المتأثرين من خلال عرض تنبيه بمجرد فتح التطبيق، حيث تشير الرسالة إلى أنه اعتبارًا من 8 سبتمبر 2026، لن يكون "واتساب" متاحًا على بعض إصدارات أندرويد.

وبالتحديد، سيتوقف التطبيق عن دعم جميع إصدارات أندرويد الأقدم من أندرويد 6.0، ما يعني أن الأجهزة التي تعمل بنظامي أندرويد 5.0 و5.1 لن تتمكن من استخدام التطبيق بعد دخول هذا التحديث حيّز التنفيذ.

ويتخذ "واتساب" يتخذ هذه القرارات حتى عندما تُظهر بيانات التحليلات أن عدد المستخدمين الذين لا يزالون يعتمدون على تلك الإصدارات القديمة محدود.

ماذا عن المستخدمين المتأثرين؟

ينصح "واتساب" المستخدمين بعمل نسخة احتياطية من محادثاتهم قبل ذلك التاريخ لتجنب فقدان المحادثات المهمة.

ويُمكن للمستخدمين عمل نسخة احتياطية من سجل محادثاتهم على غوغل درايف مباشرةً من إعدادات التطبيق.

وبدلًا من ذلك، سيتمكن المستخدمون من استعادة سجل محادثاتهم من نسخة احتياطية محلية يتم إنشاؤها تلقائيًا بواسطة التطبيق على وحدة التخزين الداخلية للجهاز. ويمكن نقل هذا الملف يدويًا لاحقًا عند الحاجة.

يُعد هذا الخيار مفيدًا للمستخدمين الذين لا يملكون مساحة تخزين كافية على غوغل درايف، ولا يرغبون في شراء مساحة تخزين إضافية.

