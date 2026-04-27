الاحتلال يستدعي الشيخ رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب للتحقيق في حيفا

27 ابريل 2026 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، ونائبه الشيخ كمال الخطيب

استدعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الاثنين، رئيس الحركة الإسلامية المحظورة في الداخل الفلسطيني، الشيخ رائد صلاح، ونائبه الشيخ كمال الخطيب، للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية بأن الاستدعاء جرى إلى مركز شرطة الاحتلال في مدينة حيفا بالداخل المحتل، دون توضيح الأسباب أو الخلفيات التي تقف وراء هذه الخطوة.

ويُعد الشيخ رائد صلاح من أبرز القيادات الفلسطينية في الداخل المحتل، حيث قاد لسنوات الحركة الإسلامية، فيما يشغل الشيخ كمال الخطيب منصب نائبه.

وتعرض مرارًا لملاحقات واعتقالات واستدعاءات من قبل سلطات الاحتلال، على خلفية مواقفهما السياسية ونشاطهما في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، لا سيما ما يتعلق بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

المصدر / وكالات
#رائد صلاح #كمال الخطيب #الشيخ رائد صلاح

