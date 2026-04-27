مسيّرات حزب الله تتجاوز أنظمة التشويش وتفتك بجنود الاحتلال

ذكرت "القناة 12" العبرية أن حزب الله اللبناني بات يعتمد بشكل متزايد على الطائرات المسيّرة المتفجرة، معتبرة إياها أحد أبرز أسلحته في المرحلة الحالية، بدلاً من الصواريخ التقليدية والصواريخ المضادة للدروع.

وبحسب التقرير، فإن الحزب يستخدم نوعاً من الطائرات المسيّرة التي تُدار عبر ألياف ضوئية، ما يجعلها -وفق القناة- أقل عرضة للتشويش أو التأثير من أنظمة الحرب الإلكترونية التابعة للجيش الإسرائيلي.

وأضافت القناة أن هذه الطائرات يمكن التحكم بها من مسافة تصل إلى نحو 15 كيلومتراً، وتحمل ما يصل إلى 6 كيلوغرامات من المواد المتفجرة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول استخدامها الميداني أو نطاق انتشارها.

وقد برزت الطائرات المسيّرة كأحد أهم أدوات حزب الله القتالية وأنجعها خلال عدوان الاحتلال الأخير على لبنان، كما أظهر مقطع فيديو مأخوذ من كاميرا خوذة أحد جنود الاحتلال طائرة مسيرة لحزب الله تستهدف تجمعًا للجنود الإخلاء والنجدة أثناء تواجد طائرة مروحية تعمل على إخلاء الجنود القتلى والمصابين في إحدى المعارك مع حزب الله أمس الأحد، ما أدى إلى وقوع إصابات وقتلى آخرين في صفوف جنود الاحتلال، وإصابة المروحية خلال محاولة الإنقاذ.

