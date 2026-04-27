مستوطنون يطلقون الرصاص الحي على مواطنين في بيت ساحور

27 ابريل 2026 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس

أطلق مستوطنون، يوم الاثنين، الرصاص الحي على مواطنين في مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي على عدد من المواطنين، أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة "جبل هراسة" شرق بيت ساحور، دون أن يبلغ عن إصابات.

يشار الى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة بحق المواطنين في منطقة "هراسة" بمحاولات سلب الارض ومنع المواطنين من الوصول اليها.

ووثّق "مرصد الاستيطان" 25 انتهاكًا واعتداء نفذها مستوطنون وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة، توزعت بين اعتداءات على المواطنين، وتجريف أراضٍ، وتخريب ممتلكات.

ونفذ الاحتلال والمستوطنون ما مجموعه 1819 اعتداء خلال مارس/آذار الماضي، نفذت قوات الاحتلال منها 1322 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 497 اعتداء.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#بيت ساحور #الرصاص الحي #اعتداءات المستوطنين #شهداء الضفة #ضم الضفة #شهداء برصاص المستوطنين #المستوطنات في الضفة

