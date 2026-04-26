حماس: تحريك الاحتلال "الخط الأصفر" انتهاكٌ خطير لوقف إطلاق النار

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، يوم الأحد، أن قيام جيش الاحتلال بتحريك ما يعرف بـ "الخط الأصفر" مئات الأمتار باتجاه الغرب داخل قطاع غزة، يشكل انتهاكاً خطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال قاسم في تصريحات مصورة، اليوم الأحد، إن عملية تحريك الخط رافقها إطلاق نار كثيف وقصف وعمليات تهجير للمواطنين، ما أدى إلى استشهاد عدد من السكان المقيمين في المناطق المستهدفة.

وشدد قاسم، على أن هذا التصعيد يستوجب موقفاً حازماً وواضحاً من الوسطاء للجم هذه التجاوزات، مشيراً في الوقت ذاته إلى عجز مجلس السلام عن وقف الانتهاكات المستمرة المتعلقة بجرائم القتل والتهجير القسري وعمليات النسف وتقييد دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ودعا إلى ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والوسطاء خطوات أكثر فاعلية لمواجهة خروقات الاحتلال وضمان التزامها بالاتفاقيات الموقعة.

وفي وقت سابق، أقدم جيش الاحتلال على توسيع "الخط الأصفر" جنوب دوار الكويت قرب شارع صلاح الدين مع مفترق "نتساريم" وسط قطاع غزة، تزامناً مع إطلاق نار كثيف أدى لاتقاء ثلاثة شهداء وعدد من المصابين، صباح اليوم.

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 199 على التوالي، ارتكاب خروقات وانتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، تزامنًا مع تنفيذ عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت السكنية في مختلف مناطق القطاع.

ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، في قطاع غزة إلى 809 شهداء، إضافة إلى 2267 إصابة. بينما الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء 72,585 شهيداً، إلى جانب 172,370 إصابة.

