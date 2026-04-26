بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 15 أسيرًا من قطاع غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرج جيش الاحتلال، يوم الأحد، عن 15 أسيرًا من قطاع غزة، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعد أشهر عديدة من اعتقالهم في سجونه أثناء عمليات التوغل البرية خلال حرب الإبادة الجماعية، عانوا فيها من سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، في تصريح مقتضب، أن الأسرى المُفرج عنهم من سجون الاحتلال، برفقة الصليب الأحمر، وهم في طريقهم إلى مستشفى الأقصى عبر معبر كرم أبو سالم.

وفيما يلي أسماء الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من قبل الاحتلال، ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة:

1.حمزة حسين بشير نصر (17 عامًا)

2.أحمد كامل أحمد الكحلوت (47 عامًا)

3.هلال منير أحمد الكحلوت (30 عامًا)

4.عبد الحكيم محمود صبحي عامر (19 عامًا)

5.عادل إسماعيل محمد الأسطل (73 عامًا)

6.ميلاد ياسين خليل الأسطل (48 عامًا)

7.خالد أحمد موسى أبو زبيدة (61 عامًا)

8.مصطفى سهيل مصطفى أبو مدللة (26 عامًا)

9.محمد أحمد موسى أبو زبيدة (59 عامًا)

10.محمد عوني محمد قاعود (19 عامًا)

11.محمد زهير فخري زعرب (26 عامًا)

12.بهاء أحمد عليان عطايا (30 عامًا)

13.منصور محمد عيد وافي (39 عامًا)

14.عبد الرحمن عمر درويش (33 عامًا)

15.جلال هاشم جلال بربخ (49 عامًا)

وبحسب المعطيات حتى مطلع نيسان/أبريل 2026، بلغ عدد الأسرى أكثر من (9600)، بينهم (86) أسيرة و(350) طفلًا، فيما وصل عدد المعتقلين الإداريين إلى (3532)، وبلغ عدد المصنفين “مقاتلين غير شرعيين” (1251)، دون احتساب جميع معتقلي غزة في المعسكرات العسكرية.

ويواجه الأسرى الفلسطينيون أوضاعًا قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة “القتل البطيء”، إلى جانب العزل والتنكيل اليومي وتصاعد جرائم الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة وحرمانهم من التواصل ومعرفة مصيرهم.

