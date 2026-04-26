أكثر من 2130 مستوطناً يقتحمون الأقصى خلال أسبوع.. و28 ألفاً منذ مطلع العام

اقتحم أكثر من 2130 مستوطناً باحات المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد ملحوظ لوتيرة الاقتحامات داخل الحرم القدسي.

وأفادت مصادر مقدسية، الأحد، بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية داخل ساحات الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية، في وقت وفرت فيه قوات الاحتلال تسهيلات أمنية شملت تمديد ساعات الاقتحام في الفترتين الصباحية والمسائية.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع زيادة أعداد المقتحمين منذ إعادة فتح المسجد عقب فترة إغلاق خلال العدوان على إيران، حيث شهدت ساحاته توسعاً في أوقات الاقتحام ونطاقها، في ظل ما يُنظر إليه كمحاولات لفرض واقع جديد داخل المسجد.

وتشير معطيات ميدانية إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة تهدف إلى تكريس التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، عبر تخصيص أوقات ومساحات لغير المسلمين، بما يغيّر الوضع التاريخي والقانوني القائم.

وفي المقابل، تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي للاقتحامات المتكررة ومحاولات فرض السيطرة عليه.

وتُظهر تقارير حقوقية تصاعداً مستمراً في أعداد المقتحمين خلال السنوات الأخيرة، إذ اقتحم المسجد أكثر من 28 ألف مستوطن منذ بداية عام 2026، إلى جانب المئات من عناصر قوات الاحتلال ومن يدخلون تحت مسمى “السياحة”.

وبحسب معطيات رصدية، فقد تجاوز عدد المقتحمين منذ بداية شهر أبريل/نيسان الجاري وحتى العشرين منه 2000 مستوطن، فيما بلغ إجمالي عدد المقتحمين منذ يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار نحو 9373 مستوطناً، إضافة إلى دخول 16505 آخرين تحت غطاء السياحة.

كما شهدت الفترة الأخيرة أداء طقوس علنية داخل باحات المسجد، بينها ما يُعرف بـ"السجود الملحمي"، في حين اقتحم وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في 12 أبريل/نيسان الجاري، وأدى صلوات علنية برفقة مستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين